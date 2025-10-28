Хоркина — о смерти Карасевой: «Думали, что еще выкарабкается, но так Господь распорядился»

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» прокомментировала смерть гимнастки Ольги Карасевой. Карасева скончалась на 77-м году жизни.

«ЦСКА сделает все возможное, чтобы проводить спортсменку в последний путь с честью и достоинством. Сейчас ведутся организационные работы и я их курирую. Потому что ни родных, ни близких не осталось. Карасева — олимпийская чемпионка, прекрасная, красивая гимнастка. Для нас это большая потеря. Мы думали, что еще выкарабкается, но так Господь распорядился», — сказала Хоркина «СЭ».

Карасева является победительницей чемпионатов мира и Европы, олимпийской чемпионкой в командном первенстве, а также многократной чемпионкой СССР.