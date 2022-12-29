Хоркина: «Знаю, что в футболе и хоккее большие зарплаты, но я не смотрю никому в кошелек»

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина объяснила, почему открыла личный клуб по гимнастике для развития детей.

«Мне хочется, чтобы дети больше приходили и доверяли своим тренерам. А у меня есть возможность привлечь за дополнительные деньги лучших специалистов. Это качественная услуга и, естественно, она отразится на дальнейших результатах. Чужих детей не бывает, наши воспитанники в дальнейшем все равно представляют нашу страну на международных стартах, а вот соперничество и соревнования среди клубов должно быть. Я знаю, что в футболе и хоккее большие зарплаты, но я не смотрю никому в кошелек и не смею ничего на этот счет говорить», — приводит слова Хоркиной Metaratings.ru.

Хоркина — двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, 9-кратная чемпионка мира, в том числе трижды в абсолютном первенстве и пять раз в упражнениях на брусьях, и 13-кратная чемпионка Европы.