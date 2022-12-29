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Хоркина: «Гимнастика ни тогда, ни сейчас не могла и не может существовать без спортсменов из России»

Хоркина заявила, что гимнастика не может существовать без спортсменов из России
Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина прокомментировала видео МОК на тему «Эволюции женской спортивной гимнастики», в котором не было российских спортсменок.

«Это повод подать в суд? Конечно, можно и судиться, и бороться. Пусть это останется на их совести. Гимнастика ни тогда, ни сейчас не могла и не может существовать без наших спортсменов. Может быть, просто делал это видео какой-то непрофессионал. Но мне с трудом в это верится», — приводит слова Хоркиной Metaratings.ru.

В начале декабря саммит Международного олимпийского комитета (МОК) оставил в силе рекомендацию об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от международных турниров.

Источник: Metaratings
Светлана Хоркина
МОК
Спортивная гимнастика
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