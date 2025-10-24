Журова: «Победа Мельниковой показала, что россияне готовы вернуться на мировую арену»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на победу гимнастки Ангелины Мельниковой в многоборье на чемпионате мира в Джакарте.

Спортсменка набрала 55,066 балла и заняла первое место. Второй стала американка Лиэн Вон (54,966), на третьей строчке — китаянка Чжан Цинъин (54,633).

«Отличный результат, показывающий, что наши спортсмены готовы к возвращению на мировую арену, готовы к конкуренции и к тому, чтобы показывать самые высокие результаты. Главное, что никаких проблем ни с какими иностранными спортсменами нет. Значит, подобные чемпионаты мира — показатель необходимости возвращать на соревнования наших спортсменов. Пора бы это взять на вооружение и всем тем федерациям, которые по-прежнему продолжают саботировать подобные рекомендации Международного олимпийского комитета», — цитирует Журову ТАСС.

25-летняя Мельникова стала 2-кратной чемпионкой мира. Ранее она выигрывала золото в многоборье на ЧМ-2021 в Китакюсю (Япония).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте проходит с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.