Спортивная гимнастика

21 октября, 11:59

Талисманом чемпионата мира по спортивной гимнастике в Джакарте стал зловонный цветок

Сергей Ярошенко

Цветок Раффлезия Арнольда, растущий в лесах Индонезии, стала талисманом чемпионата мира по спортивной гимнастике в Джакарте, сообщает оргкомитет турнира.

Талисман получил имя Ноди. По словам организаторов соревнований, он символизирует уникальное природное наследие Индонезии.

«Его величественная форма символизирует гармонию между силой и красотой — те же ценности, что воплощены в спортивной гимнастике, которая сочетает в себе мощь, гибкость и эстетичность движений», — цитирует оргкомитет ТАСС.

Раффлезия может достигать массы в 10 кг, цветок может вырасти диаметром до 1 метра. Свое второе название, мертвый лотос или трупная лилия, Раффлезия Арнольда получила за свое зловоние.

Источник: ТАСС
