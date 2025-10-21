Талисманом чемпионата мира по спортивной гимнастике в Джакарте стал зловонный цветок

Цветок Раффлезия Арнольда, растущий в лесах Индонезии, стала талисманом чемпионата мира по спортивной гимнастике в Джакарте, сообщает оргкомитет турнира.

Талисман получил имя Ноди. По словам организаторов соревнований, он символизирует уникальное природное наследие Индонезии.

«Его величественная форма символизирует гармонию между силой и красотой — те же ценности, что воплощены в спортивной гимнастике, которая сочетает в себе мощь, гибкость и эстетичность движений», — цитирует оргкомитет ТАСС.

Раффлезия может достигать массы в 10 кг, цветок может вырасти диаметром до 1 метра. Свое второе название, мертвый лотос или трупная лилия, Раффлезия Арнольда получила за свое зловоние.