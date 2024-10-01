Титов, Нагорный и Капранова стали вице-президентами Федерации гимнастики России

Бывший президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов сообщил, что назначен первым вице-президентом Федерации гимнастики России.

Также вице-президентами назначены олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова, бывший глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров, бывший исполнительный директор Федерации спортивной акробатики России Ирина Никитина и первый вице-президент Всероссийской федерации спортивной аэробики Владислав Оскнер.

«На первом заседании президиума был избран первый вице-президент, этот пост занял ваш покорный слуга. Избраны вице-президенты по видам спорта. Сформировано бюро президиума, состоящее из президента, первого вице-президента и пяти вице-президентов. Утвердили положения о комитетах по видам спорта и дали поручения вице-президентам в течение недели подготовить составы по комитетам», — приводит слова Титова ТАСС.

Титов рассказал, что организация обязательно проинформируем Международную федерацию гимнастики о произошедших изменениях.