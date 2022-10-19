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Титов объяснил неучастие Куляка в чемпионате Белоруссии: «Наша Федерация отозвала заявку»

Титов объяснил неучастие Куляка в чемпионате Белоруссии
Микеле Антонов

Глава Федерации спортивной ассоциации гимнастики России Василий Титов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о неучастии Ивана Куляка в открытом чемпионате Белоруссии.

«Белорусская ассоциация никакого отношения к Куляку не имеет. Иван был заявлен в запасном составе. Мы отозвали заявку, наша федерация, а не белорусская сторона. Валентина Родионенко сообщила об этом? Зачем нам подставлять белорусов. Не в них дело. Было ли со стороны белорусов давление? Все абсолютно нормально. Они обратили внимание. Это наши тренеры немного ошиблись, заявили Ивана. Сейчас, пока у него ограничение, он не может участвовать. Вот и все», — сказал Титов «СЭ».

6 марта Куляк вышел на церемонию награждения на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с изображением буквы Z на форме. Из-за этого он был наказан дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Россиянин дисквалифицирован до мая 2023 года.

Белорусская ассоциация гимнастики сохраняет членство в Международной федерации гимнастики (FIG) и должна придерживаться всех требований организации.

Василий Титов
Евгений Кукуляк
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Гимнаст Куляк не допущен к участию в открытом чемпионате Белоруссии