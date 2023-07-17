Титов поедет на заседание исполкома международной федерации по допуску российских гимнастов

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов сообщил, что примет участие в июльском заседании исполкома Международной федерации гимнастики (FIG).

На заседании FIG, которое состоится с 19 по 20 июля в швейцарской Лозанне, будет рассмотрен вопрос о возможности возвращения спортсменов из России и Белоруссии на турниры под эгидой организации.

«Я являюсь членом исполкома FIG, обязательно приму участие в заседании и завтра намерен отправиться в Лозанну. Вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов включен в повестку», — приводит ТАСС слова Титова.

В марте 2022 года Международная федерация гимнастики отстранила гимнастов из России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. В мае 2023-го организация оставила в силе отстранение.

12 мая исполком FIG принял решение отложить рассмотрение вопроса о допуске российских и белорусских атлетов на июль из-за количества дисциплин, которые контролируются организацией.