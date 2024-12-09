Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 21:47

Титов рассказал, смогут ли российские гимнасты выступить на чемпионате мира в Индонезии

Алина Савинова
Telegram Дзен

Первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов заявил, что возможный пропуск майского первенства Европы в Германии не станет для российских спортсменов препятствием для участия в чемпионате мира-2025 по спортивной гимнастике.

«Федерация гимнастики России в настоящее время работает над тем, чтобы спортсмены в скором времени начали подавать заявки на нейтральный статус и потом возвращались на международную арену. Ближайший чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте. Это будет личный турнир, поэтому для участия в этом турнире выступление на чемпионате Европы не является обязательным. Наши спортсмены могут отобраться на мировое первенство через этапы Кубка мира и другие старты. Но с Европейским гимнастическим союзом работа по возвращению российских спортсменов тоже ведется», — приводит ТАСС слова Титова.

Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским гимнастам принимать участие в турнирах под эгидой организации с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран. Однако российские спортсмены отказались выступать в нейтральном статусе, поэтому лишились возможности отобраться на Олимпиаду в Париже.

Источник: ТАСС
Василий Титов
Спортивная гимнастика
Читайте также
Сергей Степашин: «Департамент по судейству должен возглавлять человек не ангажированный»
Певица Седокова развелась с латвийским баскетболистом Тиммой
В Смоленске при тушении пожара нашли тело 10-летнего мальчика
Маск выразил недоумение после слов Зеленского о Трампе и приглашении Украины в НАТО
СМИ сообщили о недооценке Западом российских АПЛ «Ясень» с «Цирконами»
Аймурзин и Пилипенко могут перейти из «Северстали» в «Авангард»
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Плющенко — о возможном допуске фигуристов: «Мы этого очень ждем. Надо работать и готовиться»
Сихарулидзе прокомментировал информацию о допуске российских фигуристов к олимпийскому отбору
Лакерник — о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду: «Так может быть, этот вариант логичен»
Тарасова — о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду: «Наше участие принесет всем ощущение настоящих результатов»
Роднина назвала план ISU по допуску россиян на Олимпиаду-2026 исправлением ошибок
Российские гимнасты согласились на нейтральный статус. Раньше сопротивлялись и пропустили Олимпиаду
Сегодня
Вчера
Неделя