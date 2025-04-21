Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Новости

Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 16:25

Травмировались еще две российские гимнастки, имеющие нейтральный статус

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
Мария Агафонова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

По информации «СЭ», российские гимнастки Мария Агафонова и Ксения Зеляева получили травмы.

Агафоновой прооперировали голеностоп, проблемы с которым у спортсменки были уже давно, и сейчас она проходит курс реабилитации. Зеляева получила травму ноги на ЦФО в Обнинске месяц назад, кроме того, у спортсменки проблемы с локтем.

Ранее сообщалось о травмах Алены Глотовой (перелом ноги) и Златы Осокиной (спина). Ангелина Мельникова приняла решение пропустить Кубок России в Новосибирске с целью полноценного восстановления после травмы левого ахилла, которую получила еще в июле 2024 года.

Таким образом, из семи российских спортсменок, получивших нейтральный статус от Международной федерации гимнастики, в строю остались только две: Анна Калмыкова и Людмила Рощина.

1
Спортивная гимнастика
Читайте также
Что не так с исторической победой «Спартака», которую назвали «мегапозором»
«Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в первом раунде Кубка Стэнли
В Россию прибыл с визитом султан Омана. Что нужно знать
Теннисистов попросили принимать душ в сопровождении инспектора допинг-контроля
Дело сестер Хачатурян. Суд готов определить степень вины их отца
Путин рассказал подробности удара ВС РФ по Сумам
Популярное видео
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя