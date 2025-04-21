Травмировались еще две российские гимнастки, имеющие нейтральный статус

По информации «СЭ», российские гимнастки Мария Агафонова и Ксения Зеляева получили травмы.

Агафоновой прооперировали голеностоп, проблемы с которым у спортсменки были уже давно, и сейчас она проходит курс реабилитации. Зеляева получила травму ноги на ЦФО в Обнинске месяц назад, кроме того, у спортсменки проблемы с локтем.

Ранее сообщалось о травмах Алены Глотовой (перелом ноги) и Златы Осокиной (спина). Ангелина Мельникова приняла решение пропустить Кубок России в Новосибирске с целью полноценного восстановления после травмы левого ахилла, которую получила еще в июле 2024 года.

Таким образом, из семи российских спортсменок, получивших нейтральный статус от Международной федерации гимнастики, в строю остались только две: Анна Калмыкова и Людмила Рощина.