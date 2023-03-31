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Сегодня, 12:22

Тренер российских гимнастов раскритиковала требования МОК по допуску россиян

Ана Горшкова
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что ни один из ее спортсменов не согласится с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских атлетов на международные соревнования.

«Ничего, кроме возмущения, эти решения не вызывают. Томас Бах занял интересную позицию. С одной стороны, он вроде как за допуск россиян, с другой — принимает такие условия, на которые мы никогда не согласимся, и он это осознает. Не знаю насчет других видов спорта, но в спортивной гимнастике точно нет атлетов, готовых отделиться от спортивных обществ, которые их воспитали. Считаю, такой поступок был бы предательством Родины. У них задача — расколоть наше общество. Рассчитывают, что после таких рекомендаций спортсмены начнут делать все, лишь бы только выступать. Но наши ребята — Артур Далалоян, Никита Нагорный и другие — понимают это прекрасно», — приводит слова Родионенко РИА «Новости».

Также старший тренер сборной России по спортивной гимнастике заявила, что спортсмены мечтают поехать в Париж и вновь взять олимпийское золото.

«Российские гимнасты мечтают поехать в Париж и вновь взять олимпийское золото. Конечно, надежда на наше участие остается, продолжаем тренироваться, готовиться. Но ребята, которые постарше, безусловно, чуть расслабились. Потому что нет стимула. Они говорят, что, если будет решение по допуску, они быстро вернутся на пик формы, но сейчас мотивация пропала», — добавила Родионенко.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Сборная России по спортивной гимнастике
МОК
Спортивная гимнастика
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