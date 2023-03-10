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Сегодня, 18:26

Тренер сборной Родионенко назвала победу Маринова в многоборье закономерной: «Он объективно лучше Нагорного»

Тренер сборной Родионенко назвала победу Маринова в многоборье закономерной
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в интервью «СЭ» прокомментировала результаты в мужском многоборье на чемпионате России в Казани и ответила на вопрос, удивила ли ее победа 18-летнего Даниэла Маринова.

«Меня победа Маринова никак не удивила. Нисколько. Это вполне закономерный успех, к которому он давно шел. Почему меня его победа должна удивлять? У него есть программа, сильная программа. И он на равных может соревноваться со всеми. На любом уровне.
Он объективно был лучше Никиты Нагорного по программам. Если вы следите за гимнастикой, смотрите соревнования, то должны были это отметить. У него высокая трудность комбинаций, выше чем у Никиты. Чище выступления. Он давно показывал этот уровень, год шел к победе. Так что это все не просто и не вдруг. Закономерный результат. Даниэл сейчас уже выступает на уровне мировой гимнастики, лучших из лучших. Единственное что ему нужно — набраться побольше опыта. Побольше стартов пройти. С программой он справляется на отлично, я в него верю», — сказала Родионенко.

Никита Нагорный в многоборье занял второе место, а Сергей Найдин — третий. Победил родившийся в Болгарии и выступающий за Республику Татарстан Даниэл Маринов.

Никита Нагорный
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