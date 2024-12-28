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Спортивная гимнастика

Сегодня, 11:56

Тренер сборной России Алфосов объяснил, почему Нагорного нет в составе сборной на 2025 год

Руслан Минаев
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов объяснил отсутствие Никиты Нагорного в новый список кандидатов в национальную команду.

«Никита Нагорный занимает очень ответственный пост в Федерации гимнастики России, он является вице-президентом, отвечающим за развитие в стране спортивной гимнастики, — цитирует ТАСС Алфосова. — Человеку на такой высокой должности практически невозможно отдавать всего себя тренировкам, как это должны делать все остальные члены основного состава сборной. Нагорный не подавал официального заявления о завершении спортивной карьеры».

27-летний Нагорный выиграл две бронзовые медали (в личном многоборье и на перекладине) на Олимпийских играх в Токио. На его счету также серебро командного турнира на Играх 2016 года.

Источник: ТАСС
Сборная России по спортивной гимнастике
Валерий Алфосов
Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
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