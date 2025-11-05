Видео
Спортивная гимнастика

5 ноября, 11:04

Тренер сборной России Андреев сомневается, что Нагорный и Далалоян вернутся на большую арену

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» оценил шансы гимнастов Никиты Нагорного и Артура Далалояна вернуться на большую арену.

«Сомневаюсь, что Нагорный и Далалоян вернутся на большую арену. Все мы понимаем реалии. Сейчас дело уже за молодыми. Мы на молодежную команду надеемся. Некоторые спортсмены оттуда должны вытеснять людей из основной команды. Поэтому все равно мы делаем ставки на молодых.

Нагорный сказал, что его форма позволяет еще завоевывать медали? Может быть, он действительно хотел бы. Он хотел выступать всегда. Он любит быть в центре событий и переживать эти эмоции. Но реалии такие... Сейчас гимнастика очень сложная. Хотя он пару месяцев назад приезжал на озеро Круглое, надел свою спортивную форму и сделал именной элемент. Он понимает, что он в полном порядке, но чтобы сделать не отдельный элемент, а выполнить комбинацию, нужно работать долгое время в зале. Он это тоже понимает», — сказал Андреев «СЭ».

28-летний Нагорный является олимпийским чемпионом 2020 года, серебряным призером Олимпиады-2016, а также трехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

29-летний Далалоян — олимпийский чемпион 2020 года, трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы.

