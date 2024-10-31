Тренер сборной России по гимнастике Родионенко: «С 2025 года было принято решение изменить формат нашего календаря»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко объяснила переформатирование российских соревнований с 2025 года.

«С 2025 года было принято решение изменить формат нашего спортивного календаря, — цитирует ТАСС Родионенко. — На протяжении многих лет главный старт сезона, чемпионат России, мы проводили весной, а Кубок России, который является вторым по значимости национальным турниром, проходил летом. Теперь эти старты поменяли местами».

Федерация гимнастики России (ФГР) была создана 1 октября на базе Федерации спортивной гимнастики России после ее объединения с Всероссийской федерацией художественной гимнастики, Федерацией прыжков на батуте России, Федерацией спортивной акробатики России и Всероссийской федерацией спортивной аэробики.