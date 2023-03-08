Тренер сборной России Родионенко объяснила травмы гимнасток пубертатным периодом у девушек

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в комментарии «СЭ» рассказала о причинах, по которой на чемпионат страны не приехала Диана Кустова и другие спортсменки.

«Травм мы не боимся, потому что без необходимости не рискуем. У нас есть травмы, в частности у тех, кто сейчас проходит пубертатный период. Много молодых, которые здесь не выступают. Поэтому мы не видим здесь Кустову, которая прекрасно выступала в Казани на Спартакиаде осенью. Не видим еще одну хорошую девочку из Москвы, Анну. У нее травма локтя, редко она фигурирует, но мы с ней связываем определенные надежды и постепенно привлекаем в сборную. Обратите внимание на Васильеву, она будет выступать завтра. Очень сильная девочка 2007 года рождения с хорошей программой.

В мужской гимнастике сейчас выйдут прекрасные молодые ребята, с которыми будет трудно соревноваться и Никите Нагорному, и Артуру Далалояну. У ребят хорошие программы. Это и Даниел Маринов, и Сергей Найдин, Мухаммаджон Якубов. Я могу назвать человек пять, которые будут составлять конкуренцию лидерам", — приводит слова Родионенко корреспондент «СЭ».

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 8 по 12 марта в казанском Центре гимнастики.