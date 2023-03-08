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Сегодня, 15:40

Тренер сборной России Родионенко заявила, что отсутствие международных стартов сказывается на мотивации спортсменов

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в комментарии «СЭ» рассказала о своих ожиданиях перед началом чемпионата России в Казани.

«Хочу сказать что все сильнейшие выступают. Как в мужской программе, так и в женской. Другое дело, что не все в многоборье. Кто-то в отдельных видах только, в команде. Это связано с травмами, разумеется, физическим состоянием. Мы понимаем это, сейчас нет необходимости форсировать подготовку, восстановление, даем работать в своем ритме. Конечно, отсутствие международных стартов очень сказывается на мотивации. Нет стимула, поэтому сложно и им самим, и нам работать. Заставить себя работать. Это сложно, мучительно сложно», — сказала Родионенко «СЭ».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 8 по 12 марта в казанском Центре гимнастики.

Спортивная гимнастика
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