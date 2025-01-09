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Спортивная гимнастика

Сегодня, 13:11

Тренер Уразовой считает, что олимпийской чемпионке будет трудно вернуться после операции

Сергей Ярошенко
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Тренер олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Владиславы Уразовой Лилия Казакова заявила, что спортсменке будет очень трудно вернуться на прежний высокий уровень после травмы.

1 марта Уразовой прооперировали поврежденный на тренировке коленный сустав.

«Владе отвели девять месяцев, для того чтобы восстановиться после операции на колене, но она до сих пор испытывает боль. Влада должна отправить снимки колена врачам в Москву, после чего получит ответ. Пока она не тренируется и посвящает все свое время учебе. Трудно очень будет ей вернуться на прежний уровень, тем более очень сильные молодые девочки подрастают. Сложно давать более точные прогнозы, все станет более-менее ясно, когда она возобновит тренировки», — цитирует Казакову ТАСС.

20-летняя Уразова является обладательницей золотой олимпийской медали Игр в Токио в командном турнире и серебряным призером чемпионата Европы 2021 года в упражнениях на брусьях.

Источник: ТАСС
Владислава Уразова
Спортивная гимнастика
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