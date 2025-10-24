Родионенко — о Мельниковой: «Ее принимают как состоявшуюся и великую гимнастку. И знают, что это выступают русские»

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в комментарии для «СЭ» отреагировала на вторую золотую медаль Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Джакарте.

24 октября 25-летняя российская гимнастка стала чемпионкой мира в опорном прыжке. Она набрала 14,466 балла.

«Мы знали, что готовы к такому старту. Ангелина — опытная девочка, чемпионка мира. Но перерыв в четыре года заставлял настораживаться. Хотя мы знали, что она сделает свое, ее программа соответствует международным стартам. Очень счастлива, что Ангелина сделала свое, справилась с волнением. Молодые девочки, которые вышли на международный помост, дрогнули. Для нас это не удивительно. Неплохо прошла брусья Лейла Васильева, но не хватает шика и убедительности. И нет имени на международном помосте. Например, Ангелину уже знают, принимают как состоявшуюся и великую гимнастку. Все сделали свое. Когда-то нам нужно было выйти на этот помост. Да, как нейтральные спортсмены, но все знают, что это выступают русские», — сказала Родионенко «СЭ».

Мельникова стала трехкратной чемпионкой мира. На турнире в Джакарте она также победила в личном многоборье и взяла серебро в упражнениях на брусьях. Ранее она выиграла золото в многоборье на ЧМ-2021 в Китакюсю (Япония).