24 октября, 15:08

Родионенко — о Мельниковой: «Ее принимают как состоявшуюся и великую гимнастку. И знают, что это выступают русские»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в комментарии для «СЭ» отреагировала на вторую золотую медаль Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Джакарте.

24 октября 25-летняя российская гимнастка стала чемпионкой мира в опорном прыжке. Она набрала 14,466 балла.

«Мы знали, что готовы к такому старту. Ангелина — опытная девочка, чемпионка мира. Но перерыв в четыре года заставлял настораживаться. Хотя мы знали, что она сделает свое, ее программа соответствует международным стартам. Очень счастлива, что Ангелина сделала свое, справилась с волнением. Молодые девочки, которые вышли на международный помост, дрогнули. Для нас это не удивительно. Неплохо прошла брусья Лейла Васильева, но не хватает шика и убедительности. И нет имени на международном помосте. Например, Ангелину уже знают, принимают как состоявшуюся и великую гимнастку. Все сделали свое. Когда-то нам нужно было выйти на этот помост. Да, как нейтральные спортсмены, но все знают, что это выступают русские», — сказала Родионенко «СЭ».

Мельникова стала трехкратной чемпионкой мира. На турнире в Джакарте она также победила в личном многоборье и взяла серебро в упражнениях на брусьях. Ранее она выиграла золото в многоборье на ЧМ-2021 в Китакюсю (Япония).

Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
