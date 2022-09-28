Украинская федерация гимнастики не будет участвовать в конгрессе FIG из-за допуска россиян

Федерация гимнастики Украины на официальном сайте объявила о решении не участвовать в конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG).

Причиной бойкота форума является присутствие представителей России и Белоруссии.

Конгресс пройдет 11-12 ноября в Стамбуле. Форум должен был пройти в норвежском Саннефьорде, но в итоге был перенесен в Турцию из-за невозможности обеспечить участие делегатов из России и Белоруссии.

Международная федерация гимнастики в начале марта запретила российским гимнастам выступать на соревнованиях под эгидой FIG.