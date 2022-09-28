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Спортивная гимнастика

28 сентября, 15:46

Украинская федерация гимнастики не будет участвовать в конгрессе FIG из-за допуска россиян

Мария Гусева
Флаг России.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Федерация гимнастики Украины на официальном сайте объявила о решении не участвовать в конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG).

Причиной бойкота форума является присутствие представителей России и Белоруссии.

Конгресс пройдет 11-12 ноября в Стамбуле. Форум должен был пройти в норвежском Саннефьорде, но в итоге был перенесен в Турцию из-за невозможности обеспечить участие делегатов из России и Белоруссии.

Международная федерация гимнастики в начале марта запретила российским гимнастам выступать на соревнованиях под эгидой FIG.

Спортивная гимнастика
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