КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 22:47

Умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Заслуженный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Юрий Королев умер в возрасте 60 лет, сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России.

Причины смерти не уточняются.

«В это сложно поверить — ушел в мир иной девятикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР, легенда мировой гимнастики. Это большая утрата, приносим соболезнования родным, близким и всему сообществу спортивной гимнастики», — говорится в сообщении.

Королев девять раз побеждал на чемпионатах мира. Также в его активе три серебряные и одна бронзовая медали мировых первенств. Он трижды поднимался на первую ступень пьедестала почета чемпионатов Европы, четыре раза был вторым, один раз — третьим.

Спортивная гимнастика
3
0
Читайте также
«Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ». Тайна гибели футболиста «Рубина»
Семью Джоковича оскорбили родные сербы. Инцидент между Новаком и президентом Додиком
Актер Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет
МИД РФ предрек властям Польши последствия после захвата школы при посольстве РФ
Момент смертельного ДТП с участием мотоцикла и такси в Москве попал на видео
В Совбезе заявили о необходимости полного разгрома киевского режима
Популярное видео
Дарья Нагорная: Porsche от Никиты / Клип с Криштиану / Кино с Асмус / Свой салон красоты
Кубок Воронина в гостях
Виталий Мутко верит в сборную по спортивной гимнастике
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков и СКА, Шулак и «Авангард», контракт Тамбиева: интервью спортивного директора «Адмирала»
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Глава МХЛ Гуськов: допинг в «Толпаре», финал не на арене «Авангарда»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Ждем седьмой матч
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
В СКА поменяли тренеров
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
Гуськов: итоги сезона МХЛ, победа «Чайки», планы лиги
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Немов рассказал, что считает ЦСКА родным домом