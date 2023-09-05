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Сегодня, 17:44

Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Альберт Азарян

Алина Савинова
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Президент Федерации гимнастики Армении Гагик Ваноян сообщил в своих социальных сетях о том, что советский гимнаст Альберт Азарян скончался в возрасте 94 лет.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что только что скончался величайший армянский спортсмен всех времен Альберт Азарян. Было честью и счастьем стать твоим современником, покойся с миром, мастер», — написал Ваноян.

Азарян является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, а также одиннадцатикратным чемпионом СССР. После окончания спортивной карьеры он возглавлял Федерацию гимнастики Армении.

В 2000 году спортивными журналистами Азарян был признан лучшим армянским спортсменом XX века. В 2004 и 2008 годах он нес знамя Армении на церемонии открытия Олимпийских игр в Афинах и Пекине.

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