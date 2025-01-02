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Спортивная гимнастика

Сегодня, 13:10

Ушла из жизни старейшая олимпийская чемпионка по гимнастике Келети

Алина Савинова
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Скончалась пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети, сообщает Nemzeti Sport со ссылкой на представителя венгерской спортсменки. 9 января ей должно было исполниться 104 года.

«Агнеш Келети, пятикратная олимпийская чемпионка по гимнастике, старейшая в мире олимпийская чемпионка, скончалась в четверг утром в возрасте 103 лет», — говорится в сообщении.

Келети начала заниматься гимнастикой в 4 года. В 16 лет она завоевала свой первый национальный титул. Помимо пяти золотых олимпийских медалей в активе венгерки также победа на чемпионате мира 1954 года в упражнении на брусьях.

Спортивная гимнастика
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