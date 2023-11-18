В честь американки Байлз назван элемент опорного прыжка Юрченко

Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила имя четырехкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз элементу опорного прыжка Юрченко, сообщает сайт организации.

Американская гимнастка Байлз впервые исполнила прыжок Юрченко с двойным сальто назад в 2021 году на соревнованиях в Индианаполисе, а затем повторила его на чемпионате мира по спортивной гимнастике в бельгийском Антверпене. Этот элемент включает сальто назад с опорного прыжка и двух полных вращений в положение «пике» перед приземлением.

Прыжок Байлз-II — пятый элемент, названный в честь американской спортсменки в своде правил женской спортивной гимнастики. Также ее именем названы 1 элемент в упражнениях на бревне , по 2 — в вольных упражнениях и опорном прыжке. Больше элементов только у пятикратной олимпийской чемпионки из СССР Нелли Ким — 7. В мужской спортивной гимнастике рекордсмены по числу названных элементов в своде правил — японец Кензо Сираи и Саидреза Кейха из Ирана — по 6.

Для присвоения элементу собственного имени, гимнаст должен подать заявку с видеозаписью его выполнения. Элемент должен получить категорию сложности не ниже C. После этого спортсмен должен выполнить элемент на чемпионате мира или Олимпиаде.

Наталья Юрченко — заслуженным мастер спорта СССР, трехкратная чемпионка мира, первая в мире выполнила опорный прыжок с двойным сальто назад. Позже он вошел в спортивную гимнастику как прыжок Юрченко.