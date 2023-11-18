В честь американки Байлз назван элемент опорного прыжка Юрченко

Сегодня, 14:28
Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила имя четырехкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз элементу опорного прыжка Юрченко, сообщает сайт организации.
Американская гимнастка Байлз впервые исполнила прыжок Юрченко с двойным сальто назад в 2021 году на соревнованиях в Индианаполисе, а затем повторила его на чемпионате мира по спортивной гимнастике в бельгийском Антверпене. Этот элемент включает сальто назад с опорного прыжка и двух полных вращений в положение «пике» перед приземлением.
Прыжок Байлз-II — пятый элемент, названный в честь американской спортсменки в своде правил женской спортивной гимнастики. Также ее именем названы 1 элемент в упражнениях на бревне , по 2 — в вольных упражнениях и опорном прыжке. Больше элементов только у пятикратной олимпийской чемпионки из СССР Нелли Ким — 7. В мужской спортивной гимнастике рекордсмены по числу названных элементов в своде правил — японец Кензо Сираи и Саидреза Кейха из Ирана — по 6.
Для присвоения элементу собственного имени, гимнаст должен подать заявку с видеозаписью его выполнения. Элемент должен получить категорию сложности не ниже C. После этого спортсмен должен выполнить элемент на чемпионате мира или Олимпиаде.
Наталья Юрченко — заслуженным мастер спорта СССР, трехкратная чемпионка мира, первая в мире выполнила опорный прыжок с двойным сальто назад. Позже он вошел в спортивную гимнастику как прыжок Юрченко.