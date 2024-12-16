В Федерации гимнастики России сообщили, что готовят заявки на нейтральный статус

Первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию об отказе некоторых тренеров сборной подавать заявки на нейтральный статус.

Ранее «СЭ» сообщал, что некоторые тренеры сборной России по спортивной гимнастике отказались подавать заявки на нейтральный статусю

«Я о таком не слышал. Сейчас дела обстоят нормально, мы готовим заявки. Главные тренеры передают список. Есть время, не дольше чем два месяца, за которое нашу заявку на нейтральный статус должны рассмотреть. Других дедлайнов нет. Если участвовать в чем-то, нужно получить нейтральный статус. Первый старт в Коттбусе», — сказал Титов «СЭ».

Первым крупным стартом в международном календаре станет этап Кубка мира в Коттбусе (Германия), который пройдет 20-23 февраля.