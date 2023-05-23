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Сегодня, 11:06

В FIG назвали причину переноса решения вопроса по допуску российских гимнастов

Виктория Кравченко
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Президент FIG Моринари Ватанабэ сообщил, что Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение отложить рассмотрение вопроса по допуску россиян и белорусов к соревнованиям из-за количества дисциплин, которые контролируются организацией.

«У нас есть восемь дисциплин, все они имеют разное управление, и мы должны найти критерии допуска, который подойдет для всех них. Нам нужно время, если сегодня мы что-то решим, а завтра нужно будет принять другое решение, то это нехорошо для спортсменов», — цитирует Ватанабэ ТАСС со ссылкой на Inside the Games.

12 мая исполком FIG отложил рассмотрение вопроса о допуске атлетов из России и Белоруссии на июль.

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