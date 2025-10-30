В FIG ждут скорейшего возвращения российского гимнаста Карцева после травмы

Российский гимнаст Александр Карцев рассказал о беседе с представителем Международной федерации гимнастики (FIG) на чемпионате мира в Джакарте.

«Потом ко мне представитель международной федерации подошел и сказал, что ему очень жаль, что я не вышел на ковер, что на опробовании я показал очень красивую гимнастику. И добавил, чтобы я побыстрее возвращался, что они все очень этого ждут», — цитирует спортсмена ТАСС.

23-летний Карцев получил травму руки за несколько дней до старта чемпионата мира, из-за чего был вынужден сняться с соревнований.