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Сегодня, 14:12

В ФСГР назвали дату апелляционного слушания по делу об отстранении Винер

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов рассказал «СЭ», когда Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) проведет слушание по жалобе Ирины Винер на решение об отстранении от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

«Апелляционное слушание назначено на 16 октября, во вторую половину дня. До этого момента ждем. Все слушание пройдет в один день», — сказал Титов «СЭ».

6 марта GEF сообщила о том, что Винер дисквалифицирована на два года и отстранена от турниров под эгидой FIG. Позже она оспорила это решение.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В январе этого года МОК вернулся к рассмотрению вопроса участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.

Василий Титов
Ирина Винер-Усманова
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