В ФСГР назвали интересным приглашение принять участие в Азиатских играх

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Олимпийский совет Азии (OCA) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх.

«Нам это интересно. Это дополнительная соревновательная практика. Пока мы не понимаем, на каких условиях нас приглашают. Пока они не сформулированы. Мы решим, будем ли мы участвовать или не участвовать, когда будут сформированы условия. Сейчас этого нет. Как жест — воспринимаем очень позитивно. В первую очередь как возможность для наших спортсменов получить соревновательную практику. Азиатские игры — большие соревнования. В Азии гимнастика получила хорошее развитие, очень сильные сборные у Японии, Китая и других стран. Соревноваться с ними — это важно», — сказал Титов «СЭ».

Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

В среду, 25 января, в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.