В ФСГР поддержали кандидатуру Белозерова на пост главы объединенной федерации гимнастики

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов высказался о возможном назначении генерального директора РЖД Олега Белозерова на пост главы объединенной Федерации гимнастики России (ФГР).

«Думаю, что сейчас это правильное решение. Олег Белозеров возглавляет крупную госкорпорацию с большим ресурсом — как финансовым, так и организационным. Для объединенной федерации это важно. Собрав такую огромную федерацию, надо, чтобы мы организационно и финансово справились. Поэтому я поддерживаю кандидатуру Белозерова», — сказал Титов «СЭ».

Ранее в министерстве спорта заявили о принятии решения объединить все отраслевые гимнастические федерации страны в единую ФГР. На данный момент существуют Федерация спортивной гимнастики России, Всероссийская федерация художественной гимнастики. Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России и Всероссийская федерация спортивной аэробики. Главы организаций поддержали идею минспорта.