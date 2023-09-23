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Сегодня, 12:04

В ФСГР высказались о санкциях Канады к Нагорному: «Это не помешает ему заниматься спортом»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов в разговоре «СЭ» отреагировал на попадание олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного в санкционный список Канады.

Нагорный попал в список из 42-х человек, санкции в отношении которых вступили в силу 20 сентября. Также опубликован список из 21-й подсанкционной организации.

«Никита Нагорный взрослый и самостоятельный человек. Помнимо художественной гимнастики он активно занимается общественным движением «Юнармия». Это был его выбор, он понимал все риски. Могут ли санкции сказаться на его карьере? Пока мы не знаем условия допуска, подходит ли Никита к категории нейтральных спортсменов. Обсуждать эту тему бессмысленно. Нагорному эта история никак не помешает заниматься спортом», — сказал Титов «СЭ».

Нагорному 26 лет, он завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио в командном турнире. Также на его счету серебряная и две бронзовые награды Олимпиады. Гимнаст является трехкратным чемпионом мира. На параде Победы в 2022 году он возглавил парадный расчет военно-патриотического движения «Юнармия».

Василий Титов
Никита Нагорный
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Канада внесла в санкционный список гимнаста Нагорного