В ФСГР заявили, что возвращение российских спортсменов возможно только при отмене рекомендаций МОК

Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов в комментарии для «СЭ» высказался о возможном возращении спортсменов на международную арену.

«Разговоров много, но нужно практическое решение. До тех пор, пока не отменены рекомендации Международного олимпийского комитета об отстранении спортсменов, ничего не поменяется. Это МОК должен отменить свои рекомендации. Будем ждать и будем добиваться», — сказал Титов «СЭ».

В конце февраля МОК в качестве защитных мер рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.