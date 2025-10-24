В Госдуме РФ поздравили Мельникову с успешным выступлением на ЧМ: «Любим и гордимся!»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» оценил выступление российской гимнастки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Джакарте.

«Ангелина — олимпийская чемпионка. Одна из сильнейших в мире. Ей не давали выступать какой-то период времени, а сейчас она вернулась. И возвращение получилось мощным, триумфальным. Очень радостно это не только для нее, но и для всей страны. Выступление под давлением и санкциями не придает уверенности. Но она молодец — собралась и победила в нескольких дисциплинах. Пример для многих других спортсменов! Поздравляем ее. Любим и гордимся!» — сказал Свищев «СЭ».

На ЧМ-2025 Мельникова завоевала 2 золотые медали: в личном многоборье и в опорном прыжке, а также взяла серебро в упражнениях на брусьях.