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Спортивная гимнастика

Сегодня, 17:01

В сборной России оценили желание гимнаста Нагорного приостановить карьеру

Виктория Кравченко
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала желание гимнаста Никиты Нагорного сделать паузу в карьере.

Ранее он завоевал золотую медаль в опорном прыжке на Играх БРИКС.

«Нагорный объявил о приостановке карьеры? Правильно, он не тренируется, что делать. Вы же знаете, что Америка нас под санкции поставила. Это его тоже расстроило до некой степени, но в наших внутренних соревнованиях он имеет право выступать. А то, что он не готовился так, как надо — потому что занимался разными, общественными вопросами. У него много разных увлечений. Вопрос стоит так: или он будет сейчас нормально тренироваться, или он будет выступать так, как он выступал сейчас на БРИКС. Он был не готов к старту», — цитирует Родионенко Sport24.

Нагорный на Олимпийских играх в Токио завоевал золото в командных соревнованиях, выиграл бронзовые медали в многоборье и упражнениях на перекладине. В его активе также серебро Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в команде и три победы на чемпионате мира 2019 года.

Источник: https://sport24.ru/gymnastics/news-656862-v-sbornoy-rossii-otsenili-zhelaniye-gimnasta-nagornogo-sdelat-pauzu-v-karyere-yego-rasstroili-sanktsii-ameriki
Никита Нагорный
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