Спортивная гимнастика

23 октября, 03:15

В сборной России по гимнастике спокойно восприняли падение Маринова на ЧМ в Джакарте

Старший тренер мужской сборной России по гимнастике Валерий Алфосов отреагировал на падение российского гимнаста Даниела Маринова с перекладины на чемпионате мира в Джакарте.

«Хорошее достойное выступление Маринова, занял седьмое почетное место. В принципе я очень доволен его выступлением в этом сезоне и вообще после травмы. Да чего обижаться на падение с перекладины? Тренерская работа. Всегда бывают такие случаи, когда гимнаст ошибается. Если был бы здоров, во всяком случае он бы боролся за тройку, было более-менее нормально. Но сегодня показали, что он может бороться в многоборье с лидерами мировой гимнастики», — цитирует Алфосова ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Валерий Алфосов
Даниел Маринов
