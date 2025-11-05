В сборной России по спортивной гимнастике оценили выступление на ЧМ-2025

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» подвел итоги ЧМ-2025.

«Ожидали приблизительно этого. Многие поехали в первый раз. Ждали, что будет тяжело, будет волнение. Всегда хочется показать максимум, но так никогда не получается. Ожидания были более менее реальные. Так оно и получилось. Пока у спортсменов нет опыта, выступать тяжеловато. Некоторые вышли на международную арену впервые в жизни, другие впервые за 4 года. Все это волнительно. Но они понимали ответственность.

Почему Заика не добрался на кольцах до финала? У него были проблемы в принципе с соскоком, с приземлением. Мы это знали. Настраивались на лучшее, но это было ожидаемое выступление. Если говорить в целом про его выступление, то достаточно хорошее исполнение, конкурентоспособная базовая оценка, базовая трудность. На соскоках надо стоят. После чемпионата мира с этим тоже были проблемы и сразу оценка снижалась сильно», — сказал Андреев «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 19 по 25 октября в Джакарте. Российские гимнасты завоевали четыре медали и заняли четвертое место в медальном зачете.