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Спортивная гимнастика

Сегодня, 18:00

«От России отказывать не пришлось». Гимнасты заполнили анкеты на нейтральный статус

Гимнасты сборной России рассказали о деталях анкет для получения нейтрального статуса
Сергей Лисин
автор отдела спорта
Гимнастка Ангелина Мельникова
Ангелина Мельникова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По информации, полученной «СЭ» от нескольких источников в сборной России по спортивной гимнастике, 16 декабря на сборе на базе «Озеро Круглое» команде было предложено заполнить анкеты для подачи заявки на нейтральный статус в Международную федерацию гимнастики (FIG).

— Никакого отказа или осуждения, чего многие боялись, подписывать не пришлось. Там не было никакого требования отказаться от России, — подтвердил «СЭ» один из спортсменов.

Ранее стало известно, что Федерация гимнастики России решила направить заявки на получения нейтрального статуса в FIG для участия в международных соревнованиях в 2025 году.

Первым крупным стартом в международном календаре станет этап Кубка мира в Коттбусе (Германия), который пройдет 20-23 февраля.

Спортивная гимнастика
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