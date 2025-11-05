В сборной России высказались о нежелании гимнаста Куляка получать нейтральный статус

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» прокомментировал позицию Ивана Куляка по нейтральному статусу.

«Как реагирую на то, что он не подается на нейтральный статус? Лучше ему самому задать этот вопрос. Это его позиция. Мы должны уважать позицию каждого спортсмена», — сказал Андреев «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

Ранее Куляк заявил, что не планирует подавать заявку на нейтральный статус.