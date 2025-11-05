Видео
Спортивная гимнастика

5 ноября, 10:53

В сборной России высказались о нежелании гимнаста Куляка получать нейтральный статус

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» прокомментировал позицию Ивана Куляка по нейтральному статусу.

«Как реагирую на то, что он не подается на нейтральный статус? Лучше ему самому задать этот вопрос. Это его позиция. Мы должны уважать позицию каждого спортсмена», — сказал Андреев «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

Ранее Куляк заявил, что не планирует подавать заявку на нейтральный статус.

Иван Куляк.Гимнаст Куляк: «Не планирую подавать заявку на нейтральный статус»
5

  • Николай

    Правильно и какой смысл выступать , если медали в зачёт России не пойдут .

    05.11.2025

  • Александр Иванов

    а какие проблемы ? пусть сидит дома, никому не мешает

    05.11.2025

  • Михаил 888

    Красавчик-уважаю!!!

    05.11.2025

  • Soulles2

    Патриот, с буквой z на груди.... вполне достоин автомата на передовой или места рядом с журовой, Фетисовым и прочими валуевыми )

    05.11.2025

  • Пан Юзеф

    Никто ему и не даст нейтральный статус.

    05.11.2025

    Иван Куляк
    Спортивная гимнастика
