В сборной России высказались о нежелании гимнаста Куляка получать нейтральный статус

5 ноября, 10:53
Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» прокомментировал позицию Ивана Куляка по нейтральному статусу.
«Как реагирую на то, что он не подается на нейтральный статус? Лучше ему самому задать этот вопрос. Это его позиция. Мы должны уважать позицию каждого спортсмена», — сказал Андреев «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».
Ранее Куляк заявил, что не планирует подавать заявку на нейтральный статус.
Николай
Правильно и какой смысл выступать , если медали в зачёт России не пойдут .
05.11.2025
Александр Иванов
а какие проблемы ? пусть сидит дома, никому не мешает
05.11.2025
Михаил 888
Красавчик-уважаю!!!
05.11.2025
Soulles2
Патриот, с буквой z на груди.... вполне достоин автомата на передовой или места рядом с журовой, Фетисовым и прочими валуевыми )
05.11.2025
Пан Юзеф
Никто ему и не даст нейтральный статус.
05.11.2025