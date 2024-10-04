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Спортивная гимнастика

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Родионенко: «Низкие доходы у гимнастов? Они же все имеют машины и квартиры – все прекрасно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Старший тренер российской сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на слова олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой о низких доходах гимнасток.

«Низкие доходы у гимнастов? Они же все имеют машины и квартиры – все прекрасно. У них ежемесячная президентская зарплата 52 тысячи, причем пожизненно. А еще есть стипендии и премии. Этого мало? Я не знаю, что там выдумывает Ангелина. Нам она этого не говорит, а то, что она говорит журналистам – ее проблема.

Вот у тренеров в гимнастике – низкие доходы. Они готовят [спортсменов] и работают, по сравнению с ними, за копейки. Я бы на месте Ангелины как раз про это говорила. Для меня слова Мельниковой – неожиданны. Как я полагаю, к своим 25 годам Ангелина имеет все, что люди зарабатывают за всю жизнь», – цитриует Sport24 Родионенко.

Источник: Sport24
Ангелина Мельникова

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