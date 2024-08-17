Родионенко: «Никто из гимнастов не согласится выступать на унизительных условиях»

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко ответила на вопрос, могут ли российские гимнасты подать заявки на нейтральный статус, учитывая опыт участников Олимпиады.

«Не думаю, что кто-то из гимнастов согласится выступать на таких унизительных условиях. Я знаю настроение ребят и девушек, с которыми работаю. Любая победа — это победа в честь страны, а не ради своих эгоистических целей. Мы надеемся, что в следующем году и в новом олимпийском цикле что-то изменится. Постепенно ажиотаж вокруг России ослабевает. У нас хорошие отношения со многими специалистами из других стран. Возможно, скоро эти требования вроде нейтрального статуса уберут и вернут флаг. А если не изменится, будем что-то придумывать. Главное, что мы сохраняем свой высокий уровень», — приводит слова Родионенко Metaratings.ru.

На летних Олимпийских играх-2024 выступали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе, гимнастов среди них не было.