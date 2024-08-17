Родионенко: «Никто из гимнастов не согласится выступать на унизительных условиях»

Сегодня, 13:21
Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко ответила на вопрос, могут ли российские гимнасты подать заявки на нейтральный статус, учитывая опыт участников Олимпиады.
«Не думаю, что кто-то из гимнастов согласится выступать на таких унизительных условиях. Я знаю настроение ребят и девушек, с которыми работаю. Любая победа — это победа в честь страны, а не ради своих эгоистических целей. Мы надеемся, что в следующем году и в новом олимпийском цикле что-то изменится. Постепенно ажиотаж вокруг России ослабевает. У нас хорошие отношения со многими специалистами из других стран. Возможно, скоро эти требования вроде нейтрального статуса уберут и вернут флаг. А если не изменится, будем что-то придумывать. Главное, что мы сохраняем свой высокий уровень», — приводит слова Родионенко Metaratings.ru.
На летних Олимпийских играх-2024 выступали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе, гимнастов среди них не было.