Васильева рассказала о поддержке со стороны зарубежных гимнасток на чемпионате мира

21 октября, 17:45
Российская гимнастка Лейла Васильева заявила, что соперницы поддерживают россиянок на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии.
21 октября Васильева вышла в финал ЧМ в упражнениях на брусьях.
«Что касается соперниц, то все приняли нас дружно. И они сразу поняли, кто вернулся. И наше возвращение их очень порадовало, все здороваются, все хотят общаться. И даже поддерживают нас, не важно, что мы в других командах», — цитирует Васильеву ТАСС.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте проходит с 19 по 25 октября.