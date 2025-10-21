Видео
Спортивная гимнастика

21 октября, 17:45

Васильева рассказала о поддержке со стороны зарубежных гимнасток на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская гимнастка Лейла Васильева заявила, что соперницы поддерживают россиянок на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии.

21 октября Васильева вышла в финал ЧМ в упражнениях на брусьях.

«Что касается соперниц, то все приняли нас дружно. И они сразу поняли, кто вернулся. И наше возвращение их очень порадовало, все здороваются, все хотят общаться. И даже поддерживают нас, не важно, что мы в других командах», — цитирует Васильеву ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте проходит с 19 по 25 октября.

Источник: ТАСС
Спортивная гимнастика
