Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 18:40

Титов: «В мировом сообществе крепнет точка зрения, что без России мировой спорт неполноценен»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов поделился мнением о возможном переходе под эгиду Олимпийского совета Азии (ОСА).

«Нужно рассматривать разные возможности. В нынешних условиях, когда нужно найти решение вопроса возвращения, рассмотреть все варианты. В каждом виде спорта все по-своему, и универсального решения не будет.

Для спортивной гимнастики переход в Азию мало что дает с точки зрения открытия возможностей. Но для других видов спорта по-другому. Эта история не простая и не быстрая. Здесь важно другое — в мировом сообществе крепнет точка зрения, что без России и без российского спорта мировой спорт неполноценен. Важно, чтобы это понимание трансформировалось в снятие санкций. Это может произойти разными способами, но решение этого вопроса видится мне не быстрым", — цитирует Титова Metaratings.ru.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах. 9 декабря саммит МОК продлил санкции в отношении спортсменов из России и Беларуси.

В тот же день Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил содействие в участии российских атлетов в соревнованиях под своей эгидой.

Источник: https://metaratings.ru/news/titov-v-mire-krepnet-tochka-zreniya-chto-bez-rossii-mirovoy-sport-nepolnotsenen-1443633/
Василий Титов
МОК
Спортивная гимнастика
1
4
Читайте также
Источник: Инфантино рассматривает возможность проведения ЧМ раз в три года
Рэпер Дрейк сделал ставку на Аргентину в финале ЧМ-2022 и проиграл 1 миллион долларов
Закопавшая живьем мать волгоградка получила восемь лет тюрьмы
Си Цзиньпин отметил отсутствие выгоды для всех от конфликта на Украине
Суд в Германии вынес приговор бывшему секретарю нацистского концлагеря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Глава ФСГР назвал самое яркое событие 2022 года в спортивной гимнастике