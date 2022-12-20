Титов: «В мировом сообществе крепнет точка зрения, что без России мировой спорт неполноценен»

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов поделился мнением о возможном переходе под эгиду Олимпийского совета Азии (ОСА).

«Нужно рассматривать разные возможности. В нынешних условиях, когда нужно найти решение вопроса возвращения, рассмотреть все варианты. В каждом виде спорта все по-своему, и универсального решения не будет.

Для спортивной гимнастики переход в Азию мало что дает с точки зрения открытия возможностей. Но для других видов спорта по-другому. Эта история не простая и не быстрая. Здесь важно другое — в мировом сообществе крепнет точка зрения, что без России и без российского спорта мировой спорт неполноценен. Важно, чтобы это понимание трансформировалось в снятие санкций. Это может произойти разными способами, но решение этого вопроса видится мне не быстрым", — цитирует Титова Metaratings.ru.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах. 9 декабря саммит МОК продлил санкции в отношении спортсменов из России и Беларуси.

В тот же день Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил содействие в участии российских атлетов в соревнованиях под своей эгидой.