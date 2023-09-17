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Сегодня, 14:18

Титов — о критериях возвращения российских гимнастов: «Должны были прислать в эти выходные»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов рассказал «СЭ» о ситуации с предоставлением международной федерации (FIG) россиянам по три места в мужских и женских соревнованиях на этапах Кубка мира в 2024 году.

«Поймите правильно, они предоставили места спортсменам, которые будут соответствовать нейтральному статусу. А критерии этого нейтрального статуса они пока не предоставили. Должны были прислать в эти выходные, пока не прислали. Гипотетически не хочу обсуждать. Как будут, так можно будет говорить», — сказал Титов «СЭ».

19 июля исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Сообщалось, что для получения статуса индивидуального нейтрального атлета спортсмен должен подать заявку в FIG в соответствии с правилами. Получившие статус гимнасты смогут выступать в соревнованиях с 1 января 2024 года.

Российские и белорусские гимнасты были отстранены от международных турниров с марта 2022 года.

Василий Титов
Спортивная гимнастика
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