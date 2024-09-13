Винер не будет выдвигаться на пост главы объединенной федерации гимнастики

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы объединенной федерации по гимнастическим видам спорта.

«Я не буду выдвигаться на пост руководителя (объединенной) федерации гимнастики. Однозначно я была, есть и остаюсь линейным тренером на всю оставшуюся жизнь. Это было в моем начале, середине, как говорится, пролог, и эпилог остается таким же. Я линейный тренер», — приводит слова Винер РИА Новости Спорт.

Ранее руководящие органы пяти гимнастических федераций России приняли решение об объединении в единую организацию.

В единую Федерацию гимнастики России должны войти Всероссийская федерация художественной гимнастики, Федерация спортивной гимнастики России, Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России, а также Всероссийская федерация спортивной аэробики.