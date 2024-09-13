Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 14:46

Винер не будет выдвигаться на пост главы объединенной федерации гимнастики

Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы объединенной федерации по гимнастическим видам спорта.

«Я не буду выдвигаться на пост руководителя (объединенной) федерации гимнастики. Однозначно я была, есть и остаюсь линейным тренером на всю оставшуюся жизнь. Это было в моем начале, середине, как говорится, пролог, и эпилог остается таким же. Я линейный тренер», — приводит слова Винер РИА Новости Спорт.

Ранее руководящие органы пяти гимнастических федераций России приняли решение об объединении в единую организацию.

В единую Федерацию гимнастики России должны войти Всероссийская федерация художественной гимнастики, Федерация спортивной гимнастики России, Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России, а также Всероссийская федерация спортивной аэробики.

Источник: РИА Новости Спорт

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Роман Костомаров запустил свое шоу на Rutube
День программиста отметят 12 сентября
Противолодочные самолеты ТОФ отработали групповой поиск подводных лодок
Какие трансферные сделки в РПЛ сорвались и почему
Стармер ответил на слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине
Ульянов порекомендовал Западу не игнорировать предупреждение Путина
Популярное видео
СКА вне зоны плей-офф
Победы «Салавата» и проблемы судей
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя