Ворона: «17-19 лет — это пик для гимнастки. Надо выходить и выдавать максимум»

Российская гимнастка Яна Ворона в интервью «СЭ» поделилась мнением об оптимальном возрасте для спортивной гимнастики, когда спортсменка выходит на предполагаемый пик своих возможностей.

«Конкретного возраста, наверное, нет, либо он у всех свой. Но если и обобщать, то с 17 до 19-20 лет можно выстреливать и выдавать максимум. Сейчас у меня как раз такой возраст, то есть должен быть максимум по результатам. В целом я довольна своим прогрессом, считаю, что неплохо работаю и развиваюсь. Но, конечно, еще поле непаханое работы предстоит впереди.

Но я ни на кого не оглядываюсь, смотрю на себя и свою карьеру. Работаю в свою силу, не накручиваю себя по поводу и без, что вот кто-то выиграл, значит и мне надо выиграть. У меня свой тренер, свои цели и я двигаюсь к ним в нужном ритме и по сторонам не смотрим. Это ни к чему", — сказала Ворона.

Отметим, что в этом месяце на ЧР в Казани 18-летняя спортсменка Ворона впервые в карьере стала чемпионкой страны в упражнениях на бревне. Также она смогла завоевать медали в вольных упражнениях и на брусьях.