Врачи не допустили Листунову до участия в Кубке России по спортивной гимнастике

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что российская гимнастка Виктория Листунова не сможет выступить на Кубке России в Новосибирске. У 19-летней спортсменки отсутствует медицинский допуск.

«Листунова пропустит Кубок России из-за запрета врачей, у нее нет медицинского допуска, — цитирует Родионенко ТАСС. — У спортсменки остаются проблемы с позвоночником, ей требуется больше времени на восстановление».

Кубок России пройдет в Новосибирске с 31 июля по 4 августа. Из-за проблем со спиной Листунова была вынуждена пропустить июньские Игры БРИКС в Казани.