25 октября, 10:46
Российский гимнаст Мухаммаджон Якубов занял шестое место в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте.
Результат Якубова — 14,183 балла. Еще один россиянин Даниел Маринов стал седьмым с результатом 14,150 балла.
Золото выиграл филиппинец Карлос Юло (14,866). Также в тройку вошли армянин Артур Давтян (14,833) и украинец Назар Чепурный (14,483).
Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
25.10.2025
25.10.2025
25.10.2025
25.10.2025