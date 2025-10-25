Якубов занял шестое место в опорном прыжке на чемпионате мира

Российский гимнаст Мухаммаджон Якубов занял шестое место в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Результат Якубова — 14,183 балла. Еще один россиянин Даниел Маринов стал седьмым с результатом 14,150 балла. Золото выиграл филиппинец Карлос Юло (14,866). Также в тройку вошли армянин Артур Давтян (14,833) и украинец Назар Чепурный (14,483). Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

