25 октября, 10:46

Якубов занял шестое место в опорном прыжке на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мухаммаджон Якубов.
Фото Reuters

Российский гимнаст Мухаммаджон Якубов занял шестое место в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте.

Результат Якубова — 14,183 балла. Еще один россиянин Даниел Маринов стал седьмым с результатом 14,150 балла.

Золото выиграл филиппинец Карлос Юло (14,866). Также в тройку вошли армянин Артур Давтян (14,833) и украинец Назар Чепурный (14,483).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

  • Топотун

    Мухамаджон это Таджикистон !

    25.10.2025

  • За спорт!

    Повнимательней, Джини!

    25.10.2025

  • baruv

    Главная Спортивная гимнастика 2 22 октября, 16:39 Маринов занял седьмое место в многоборье на чемпионате мира в Джакарте Игнат Заздравин Корреспондент Российский гимнаст Даниел Маринов занял седьмое место в многоборье на чемпионате мира в Джакарте (Индонезия). 20-летний россиянин набрал 80,766 балла.

    25.10.2025

  • Djin Ignatov

    Но почему не пишем что Маринов также занял 7 место в многоборье !! Опять скрываем ????!!!! Это что ? Военная тайна ? Но Военную тайну у нас даже знал Мальчиш Кибальчиш !!!

    25.10.2025

