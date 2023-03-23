0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 13:05

Юная гимнастка бросает вызов Мельниковой и Листуновой: «Никого не боюсь — со всеми можно конкурировать»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Российская гимнастка Яна Ворона в интервью «СЭ» подвела личные итоги чемпионата России в Казани.

«Чемпионат вполне успешный. Рада, что получилось собрать целый комплект медалей. На самом деле если говорить, например про брусья, то я вообще не ожидала что у меня получится завоевать какую-то медаль. По сложности моя комбинация пока уступает другим девочкам и это было для меня приятной неожиданностью. Рада этой медали безусловно, но изначально даже в мыслях не было.

Слабая сторона — это брусья. По сути, это ни для кого не секрет. Все знают, что брусья мой отстающий снаряд. Но я постепенно набираю на них, работаю и медаль в Казани доказывает, что есть прогресс. Основной упор хочу теперь делать на многоборье, направлены на него тренировки. Мельникова и Листунова в соперницах? На самом деле с ними все равно можно соревноваться. Можно и нужно. Они самые сильные гимнастки сборной, конечно, но непобедимых нет. Я никого не боюсь, готова и буду соревноваться со всеми. Понятное дело, что Ангелина и Вика лидеры, но нужно стремиться с ними конкурировать. В этом и есть смысл спорта", — сказала Ворона.

Отметим, что на ЧР в Казани 18-летняя спортсменка Ворона впервые в карьере стала чемпионкой страны в упражнениях на бревне. Также она смогла завоевать медали в вольных упражнениях и на брусьях.

Яна Ворона. «Никого не боюсь — со всеми можно конкурировать. В этом и смысл спорта». Новая звезда нашей гимнастики — Яна Ворона

0
Читайте также
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Организаторы Игр в Париже отказались от кондиционеров ради экологии. Выживут самые стойкие
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
Дарья Нагорная: Porsche от Никиты / Клип с Криштиану / Кино с Асмус / Свой салон красоты
Кубок Воронина в гостях
Виталий Мутко верит в сборную по спортивной гимнастике
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» — на грани вылета
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» проигрывает «Адмиралу»
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецова вынесли убойным хитом
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Дмитрий Кузнецов: об угрозе снятия, ошибках и будущем
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
«Торпедо» не хватает характера
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российских гимнастов лишили возможности выступить на чемпионате Европы в Турции

Ворона: «17-19 лет — это пик для гимнастки. Надо выходить и выдавать максимум»