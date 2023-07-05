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Сегодня, 13:26

Заявленная за сборную Сирии гимнастка Максимова не входила в национальную команду России

Алина Савинова
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала информацию о том, что российская гимнастка Александра Максимова попала в заявку сборной Сирии на Панарабские игры.

«У нас нет информации о том, что выступавшая за Владимирскую область Александра Максимова переехала в Сирию. Эта девочка не входила в состав сборных команд и выступала только на национальных стартах за свой регион», — приводит ТАСС слова Родионенко.

Максимова принимала участие в чемпионате России 2023 года в Казани и стала 76-й в квалификации многоборья. В командном турнире чемпионата страны она заняла 4-е место в составе сборной Владимирской области.

Источник: https://tass.ru/sport/18194633
Спортивная гимнастика
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