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Спортивная гимнастика

Сегодня, 17:44

Жена Нагорного — о завершении его карьеры: «Я всплакнула. Но это не на сто процентов подтвержденная информация»

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Дарья Нагорная, супруга олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного, прокомментировала «СЭ» информацию о завершении карьеры ее мужем.

«Ничего не могу сказать по поводу завершения карьеры, потому что это не на 100 процентов подтвержденная информация. Да, он стал вице-президентом Федерации гимнастики России, и если в ближайшее время объявит о завершении карьеры официально, то со спокойной душой отпустит это. Никита многое сделал для гимнастики и стал легендой. Я уверена, что многие будут грустить.

Он в любом случае остается в спорте и будет поддерживать юных гимнастов. Я всплакнула, когда прочитала новость о завершении карьеры, но для любого спортсмена наступает момент, когда он должен принять это решение», — сказала Нагорная «СЭ».

Ранее старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что Никита Нагорный завершил карьеру и стал вице-президентом Федерации гимнастики России.

Даниил Нахлесткин

Никита Нагорный

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